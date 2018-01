Ein 20-Jähriger hat am frühen Mittwochnachmittag seine Freundin in Wien-Meidling aus einem Fenster gestoßen. Die 19-Jährige ist laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der junge Mann wurde festgenommen, er leugnete zunächst die Tat.

Maierhofer zufolge wurde die Polizei gegen 13.30 Uhr zu einem Wohnhaus in der Siebertgasse alarmiert. Die 19-Jährige war aus dem Fenster einer Wohnung im zweiten Stock acht Meter abgestürzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Zustand der Frau war offenbar stabil. Ihr Freund wurde festgenommen, es geht laut Polizei um den Verdacht des versuchten Mordes. Bei den beiden handelt es sich um Asylwerber aus Afghanistan. Sie lebten in der Siebertgasse in einer Privatwohnung.

Lebensgefährte leugnete zunächst

Der 20-Jährige gab zunächst an, es habe sich um einen Unfall gehandelt. Er sagte, sie habe Fenster geputzt und sei dabei hinuntergefallen. Die Polizisten der Inspektion Hohenberggasse wollten diese Version überprüfen und begaben sich in die Wohnung der beiden.

Dort entdeckten sie Spuren einer heftigen Auseinandersetzung. Die Wohnung war zum Teil beschädigt, der junge Mann wies zudem selbst Kratzspuren im Brustbereich auf. Zusätzliche Zweifel kamen auf, weil die Fenster keine Anzeichen aufwiesen, gereinigt worden zu sein. Der 20-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Die Ermittlungen übernahm die Außenstelle Süd des Landeskriminalamts.

