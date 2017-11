Mann misshandelte in Bayern Ehefrau vor laufender Kamera

Während eines Videotelefonats hat ein Mann seine 28 Jahre alte Ehefrau in Bayern misshandelt, um so Geld von deren Eltern in Indien zu erpressen. Der 30-Jährige habe gemeinsam mit seinem 21-jährigen Bruder während des Videoanrufs in der gemeinsamen Wohnung auf die Frau eingeschlagen und gedroht, sie zu töten, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Eltern riefen daraufhin einen Bekannten in Deutschland an, der wiederum die Polizei alarmierte. Die Frau konnte unterdessen unter einem Vorwand aus der Wohnung flüchten. Mit mehreren sichtbaren Prellungen und blauen Flecken bat sie einen Passanten um Hilfe, der ebenfalls die Beamten rief.

Die beiden Männer wurden am Samstag festgenommen und sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Sie müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung und möglicherweise auch wegen erpresserischen Menschenraubs und Bedrohung verantworten.