Mann malträtierte Arbeitskollegen in Wiener Firma mit Handscanner

Zwei Mitarbeiter eines Lebensmittelhandel-Großlagers in Wien-Liesing sind Dienstagabend in einen heftigen Streit geraten, der für einen 27-Jährigen zwischenzeitlich im Spital endete. Sein Kollege schlug ihm mit einem Handscanner auf den Kopf. Das Opfer trug eine Rissquetschwunde davon. Nach der Versorgung im Krankenhaus konnte er in häusliche Pflege entlassen werden.

Der Beschuldigte wurde festgenommen. Er ist wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung angezeigt worden - zusätzlich zu den Handgreiflichkeiten soll er angekündigt haben, er werde seinen Kontrahenten "aufschlitzen", sagte Polizeisprecher Harald Sörös.