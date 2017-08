In Dimbach (Bezirk Berg) hat sich am Freitagabend auf einer Baustelle ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 54-Jähriger stürzte bei Arbeiten am Dachstuhl eines Rohbaus von einem Pfosten. Er dürfte laut Polizei ausgerutscht sein oder das Gleichgewicht verloren haben und fiel mit dem Kopf auf eine betonierte Bodenplatte. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.

Der Verunglückte stand gemeinsam mit einem 32-Jährigen auf einem Holzposten in rund zweieinhalb Metern Höhe. Kurz vor Arbeitsende wollte er noch einen Dachsparren annageln. Dazu versuchte der 54-Jährige, vom Pfosten auf die darüber liegenden Sparren zu klettern. Dabei kam es zum Unfall. Der genaue Hergang ist nicht klar, weil der 32-Jährige mit dem Rücken zum Verunglückten stand und nur einen dumpfen Aufprall hörte.