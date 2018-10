Anstatt der Identität eines 35-Jährigen hat ein Polizist in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Simmering dessen Faust zu spüren bekommen. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst waren Uniformierte gegen 23.00 Uhr in die Kaiser-Ebersdorfer-Straße gerufen worden, weil der Mann in der Wohnung zu laut gewesen war.

Als er die Beamten erblickte, wurde der Beschuldigte aggressiv. Anstatt seine Identität feststellen zu lassen, schlug er einen Beamten. Die Polizisten brachten den Mann zu Boden, obwohl er sich heftig wehrte. Auch fixiert setzte er sich noch zur Wehr und rammte einem Beamten den Kopf ins Gesicht, der sich dadurch das Nasenbein prellte. Dennoch nahmen die Polizisten den 35-Jährigen fest. Ein Alkovortest ergab 0,82 Promille.