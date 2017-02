Einen Einsatz der WEGA hat ein 44-Jähriger am Samstagabend ausgelöst, der von seinem Balkon in der Herklotzgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus aus einen Schuss mit einer Schreckschusspistole abgegeben hat. Der Mann war zuvor mit einem 21-Jährigen in Streit geraten, der im Innenhof des Hauses telefoniert hatte.

Der alkoholisierte Schütze hatte sich durch die Lautstärke des Telefonierens belästigt gefühlt. Es kam zum Streit, in dessen Verlauf der 44-Jährige einen Schuss in die Luft abgab. Der verängstigte, ebenfalls alkoholisierte 21-Jährige rief daraufhin die Polizei. Die WEGA stellte bei dem 44-jährigen Tschetschenen schließlich eine Schreckschusspistole und 15 Patronen sicher. Über ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.