Mann stach Ehefrau in oö. Fitnessstudio nieder

Ein 27-Jähriger hat Mittwochnachmittag in Vöcklabruck seine 25-jährige Ehefrau in einem Fitnessstudio, in dem sie arbeitet, mit einem Messer niedergestochen und schwer verletzt. Der Täter wurde wenig später festgenommen, bestätigte die oberösterreichische Polizei.

Die Frau wurde ins Spital eingeliefert. Laut Medienberichten wurde sie notoperiert und ist in ernstem Zustand. Der Täter flüchtete nach dem Angriff, wurde aber dank einer guten Beschreibung kurz darauf gefasst, so die Polizei.