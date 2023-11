Mann suchte Darknet-Killer für Ex und steht nun vor Gericht

Ein 33-Jähriger soll versucht haben, den Streit um die Kindesobsorge mit seiner Ex-Frau auf äußerst drastische Weise zu lösen: Er heuerte im Darknet einen Killer an und bezahlte auch - doch weiter passierte nichts. Das Geld war weg, außerdem kam eine Anklage wegen versuchten Mordes dazu. Am Freitag musste sich der Wiener im Grazer Straflandesgericht vor einem Geschworenensenat verantworten. Er fühlte sich nicht schuldig und verwies auf seinen damaligen "Ausnahmezustand".

Dass der Fall überhaupt ans Licht kam, war dem FBI zu verdanken. Die amerikanischen Ermittler fanden im Darknet einen Chatverlauf, in dem es um die geplante Ermordung einer Frau in Österreich ging und leiteten die Fakten weiter. Es stellte sich heraus, dass ein Mann im Sommer 2021 einen Killer gesucht hatte, der seine südamerikanische Frau ermorden sollte. Sie habe "schreckliche Dinge" getan und sollte dafür sterben. Dem Ganzen war ein heftiger Streit um die Obsorge für den gemeinsamen Sohn vorausgegangen, im Zuge dessen der Mann mit dem Kind einmal ein ganzes Jahr ins Ausland verschwand. Unter einem Pseudonym wurde er sich mit einem vermeintlichen "Killer" einig. 7.000 Euro sollte der Mord an der Frau kosten, 9.000 wollte er zahlen, wenn sie besonders qualvoll - und per Video gefilmt - sterben würde. Er überwies knapp 6.000 Euro, dann herrschte Funkstille. Ein Jahr später trat dann das FBI auf den Plan und die Sache flog auf.

Zwei Jahre nach dem Vorfall kam nun eine neue Variante zur Sprache. Angeblich hatte der Beschuldigte am Tag nach der Auftragserteilung und Geldüberweisung alles rückgängig gemacht. Doch dafür gab es bisher keinen Beweis, für die anderen Fakten schon. "Das sind nur Teile des Chatverlaufs, das sagt das FBI ausdrücklich", betonte der Verteidiger. Sein Mandant sei überzeugt gewesen, dass die Mutter das Kind misshandeln würde.

Warum er bei der Polizei nichts davon gesagt habe, dass er den Mordauftrag zurückgezogen habe, wollte Richter Florian Farmer wissen. "Es ging dort alles zu schnell und ich war in einem Ausnahmezustand", erklärte der 33-Jährige. Eigentlich habe er im Darknet nur eine Waffe kaufen wollen, "um mir das Leben zu nehmen", schilderte er. Dann habe ihm jemand geschrieben, "es gibt auch eine andere Lösung". Er stimmte zu und zahlte, "aber dann konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen und habe am nächsten Tag versucht, alles zu stoppen".

"Wie geht es Ihnen damit, dass Ihr Kind mit der Gewissheit aufwächst, dass der Vater die Mutter umbringen wollte?", interessierte den Vorsitzenden. "Es tut mir so leid, ich war in einer Ausnahmesituation und hatte extrem Angst um meinen Sohn", antwortete der Befragte.

Im Chatverlauf war auch von einem zweiten Mord die Rede. "Um wen ist es denn dabei gegangen?", wollte der Richter wissen. "Das kann ich mich nicht mehr erinnern", antwortete der Angeklagte, es sei "schon zu lange her".

Ein Urteil der Geschworenen wurde für den Abend erwartet.