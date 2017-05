In Sillian in Osttirol ist am Montag ein Paragleiter tödlich verunglückt. Der Mann war kurz nach dem Start vom Thurntaler oberhalb von Lienz ins Trudeln geraten. Nach rund 40 Metern klappte dann laut Medienberichten der Gleitschirm zusammen und er stürzte ab. Nähere Details zum Unfallhergang und der Identität des Toten waren vorerst nicht bekannt.