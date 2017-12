Bei einem Brand in der Nacht auf Mittwoch in Baden ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Ursache für das Feuer war vorerst unbekannt. Die Ermittlungen seien im Gange, bestätigte NÖ Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner einen Onlinebericht von "Heute". Das Landeskriminalamt hat die Erhebungen übernommen. Das Feuer war in einer Wohnung ausgebrochen.

Jetzt NEWS JAHRESABO & VIGNETTE* um nur € 158,90 statt € 265,80! *Zur Auswahl: Klebe- oder Digitale Vignette. Hier bestellen ▶