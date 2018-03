Mann bedrohte in Wien Lokalgäste mit Messer

Ein 38-jähriger Mann hat in der Nacht auf Donnerstag in einem Lokal in Wien-Rudolfsheim drei Gäste mit einem Messer bedroht. Beim Verlassen der Räumlichkeiten stach er an insgesamt elf abgestellten Autos jeweils einen Reifen auf. Er wurde von einer Bereitschaftseinheit festgenommen, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Der Österreicher verletzte sich bei der Tat an der Hand und hinterließ eine Blutspur. Über eine etwaige Alkoholisierung gab es keine Informationen.