Ein 54-Jähriger hat am Sonntagvormittag in Rudolfsheim-Fünfhaus seine 45-jährige Ehefrau mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Der Frau gelang es, zu flüchten und die Polizei zu rufen. Der Mann wurde von der WEGA festgenommen.

Grund für die Drohung in der Wohnung in der Sechshauserstraße sollen Beziehungsstreitigkeiten gewesen sein, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Montag zur APA. Sowohl Waffe als auch Munition des festgenommenen 54-jährigen österreichischen Staatsbürgers wurden sichergestellt.