Mann fuhr mit Auto gegen Haus von Taylor Swift

In New York hat die Polizei einen Mann festgenommen, der mit seinem Auto in das Wohnhaus von US-Popsängerin Taylor Swift gefahren ist. Augenzeugen hatten nach Polizeiangaben einen Mann beobachtet, der in der Nacht zum Freitag in einer Straße im Stadtteil Tribeca in die falsche Richtung fuhr und in Swifts Haus krachte. Er sei dann ausgestiegen und habe erfolglos versucht, sich Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen.

Der 31-Jährige aus dem Bundesstaat Virginia wurde nach Angaben der Polizei zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ihm wird Alkohol am Steuer zur Last gelegt. Berichte über feindselige Äußerungen des Mannes über Swift bestätigte die Polizei nicht.

Die 32-jährige Swift hatte schon mehrfach Probleme mit Eindringlingen: Zuletzt nahm die Polizei im vergangenen April einen mutmaßlichen Stalker fest, der versucht hatte, in das New Yorker Apartment des Popstars einzudringen. Im Juli 2019 war nahe einem Haus der Musikerin Bundesstaat Rhode Island ein Mann mit Einbruchswerkzeug festgenommen worden.

Im März 2019 wurde ein hartnäckiger Stalker der Sängerin nach einem Einbruch in ihrer New Yorker Wohnung festgenommen. Der Mann war bereits im Jahr zuvor bei Swift eingebrochen.