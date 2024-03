Die Impfungen, bestehend aus acht verschiedenen Vakzinen, darunter mRNA-Impfstoffe, zeigten die gute Verträglichkeit der Präparate ohne Schäden am Immunsystem. Die Ergebnisse sind in "The Lancet Infectious Diseases" veröffentlicht worden. Die Forscher:innen weisen in der Presseaussendung der FAU jedoch darauf hin, dass es sich um eine Einzelfallstudie handelt, die nicht als allgemeine Handlungsempfehlung zu verstehen ist und aus der sich keine allgemeinen Schlüsse ziehen lassen.

Studie: Keine negativen Effekte durch übermäßige Impfungen

In der Einzelfallstudie haben Forschende der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und des Uniklinikums Erlangen die Auswirkungen einer extremen Hypervakzinierung auf das Immunsystem untersucht. Der betroffene Mann ließ sich über 200 Mal gegen Covid-19 impfen. Die Ergebnisse zeigen, dass sein Immunsystem trotz der außergewöhnlichen Anzahl an Impfungen normal funktioniert und sogar eine verstärkte Immunantwort aufweist.