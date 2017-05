Die US-Sängerin Ariana Grande hat sich nach der verheerenden Explosion am Rande ihres Konzerts in Manchester "am Boden zerstört" gezeigt. "Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte", schreibt die 23-Jährige auf Twitter. Ihre Tournee hat die Sängerin abgebrochen.

Bei der Explosion direkt nach Abschluss von Ariana Grandes Popkonzerts in der Manchester Arena sind am Montagabend mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Kinder. Mindestens 59 weitere wurden verletzt. Die Verletzten werden laut Ermittler Ian Hopkins in acht Krankenhäusern im Großraum Manchester behandelt. Die Polizei sei gegen 23.33 MESZ (22.33 Uhr Ortszeit) wegen einer Explosion gerufen worden. Danach seien mehr als 240 Anrufe eingegangen. Die Polizei geht vorerst von einem Terroranschlag aus.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23. Mai 2017

Ariane Grande sieht sich laut ihrer Managerin nicht in der Lage ihre Tournee fortzusetzen. Das nächste Konzert in London ist auf alle Fälle abgesagt, laut einem "TMZ"-Bericht legt sie die gesamte Welttournee auf Eis, was jedoch noch nicht offizell bestätigt wurde.

Wer ist Ariana Grande?

Ariana Grande ist eine der derzeit angesagtesten Popkünstlerinnen. Die 23-jährige US-Amerikanerin gewann im November den American Music Award in der Königskategorie "Künstler des Jahres". Sie setzte sich damit bei den Fans gegen Justin Bieber, Selena Gomez, Rihanna und Carrie Underwood durch. Derzeit ist sie mit ihrem Album "Dangerous Woman" auf Welttournee.

Ihren großen Durchbruch erlebte die in Boca Raton (Florida) geborene Schauspielerin und Sängerin 2014. Damals veröffentlichte sie zwei US-Nummer-Eins-Alben in einem Jahr und landete mit dem vier Millionen Mal verkauften "Problem" einen der Sommerhits des Jahres.

Da hatte sie schon eine steile Karriere im Unterhaltungsgeschäft hingelegt. Mit 15 stand das Mädchen mit den italienischen Wurzeln zum ersten Mal im Broadway-Musical "13" auf der Bühne, es folgten die TV-Serien "Victorious" und "Sam & Cat" auf dem Kindersender Nickelodeon, schließlich der Einstieg in die Popkarriere.