Manchester City holt Gvardiol von Leipzig für über 90 Mio.

Der Rekordtransfer von RB Leipzigs Innenverteidiger Josko Gvardiol zum Fußball-Champions-League-Sieger Manchester City ist unter Dach und Fach. Wie der deutsche Bundesligist und der englische Premier-League-Club am Samstag bekannt gaben, unterschrieb der 21-Jährige beim Team von Coach Pep Guardiola für fünf Jahre und wird somit zum teuersten Abwehrspieler der Welt. Die Sachsen sollen für den kroatischen Nationalspieler rund 91,5 Millionen Euro Ablöse plus Boni erhalten.

Ähnlich teuer war Verteidiger Harry Maguire, der 2019 für kolportierte 87,5 Millionen Euro von Leicester City zu Manchester United gewechselt war. Gvardiol war 2020 für 18 Mio. Euro von Dinamo Zagreb zu RB gekommen. Der Kroate besaß eigentlich erst für den kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel für seinen bis 2027 laufenden RB-Vertrag. Die festgeschriebene Summe sollte angeblich bei 110 Mio. Euro liegen.

Doch Guardiola wollte den Alleskönner in der Abwehr sofort und forcierte den Wechsel. "Ich habe immer davon geträumt, eines Tages in England zu spielen, und es ist eine große Ehre für mich, dies jetzt mit Manchester City zu tun - nach der Saison, die sie gerade hinter sich haben", sagte Gvardiol in einer Erklärung. "Die Chance, mit Pep Guardiola zu arbeiten, ist fantastisch. Ich weiß, dass ich noch nicht fertig bin, aber ich bin sicher, dass sich mein Spiel unter dem besten Trainer im Fußball weiterentwickeln wird."

Chelsea hat sich unterdessen mit dem spanischen Torhüter Robert Sanchez vom Ligarivalen Brighton & Hove Albion verstärkt. Der 25-Jährige unterschrieb bei den Londonern einen Siebenjahresvertrag, wie der Verein am Samstag erklärte. Medienberichten zufolge zahlt Chelsea 25 Millionen Pfund (29 Mio. Euro).