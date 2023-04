Manchester City siegt vor Arsenal-Gastspiel in Anfield

Manchester City hält den Druck auf Arsenal aufrecht. Der Titelverteidiger siegte am Samstag 4:1 in Southampton und legte für den am Sonntag in Liverpool gastierenden Premier-League-Leader vor. Fünf Punkte beträgt der Abstand im Meisterrennen. Zuvor hatte Citys Lokalrivale Manchester United mit ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer durch ein 2:0 gegen Everton den Platz in den Top vier gefestigt. Chelsea verlor bei der Rückkehr von Trainer Frank Lampard gegen Wolverhampton 0:1.

City tat sich bei Nachzügler Southampton schwer, steuerte aber schon zur Pause auf eine erfolgreiche Generalprobe für den Champions-League-Schlager gegen Bayern München am Dienstag zu. Erling Haaland köpfelte nach überstandener Leistenverletzung das 1:0 (45.+1). Jack Grealish traf auch im dritten Spiel in Folge (58.) und bereitete in der 68. Minute Haalands zweiten Streich vor. Per Fallrückzieher bejubelte das norwegische Tormonster sein bereits 30. Saisontor. Nach dem 1:3 durch Sekou Mara (72.) erzielte Argentiniens Weltmeister Julian Alvarez per Foulelfmeter den 4:1-Endstand (75.).

United ist im heimischen Old Trafford seit 14 Ligaspielen unbesiegt. Scott McTominay (36.) und Anthony Martial (71.) sorgten mit ihren Treffern für den hoch verdienten Erfolg über Everton. Bei den "Red Devils" spielte Sabitzer im zentralen offensiven Mittelfeld bis zur 76. Minute. Der Däne Christian Eriksen gab nach zehnwöchiger Verletzungspause ab der 76. Minute sein Comeback. Dafür bahnt sich ein längerer Ausfall von Marcus Rashford an, der in der Schlussphase verletzt ausgewechselt werden musste.

Chelsea zeigte nach der Trennung von Graham Potter eine enttäuschende Leistung und verlor durch ein Tor von Matheus Nunes (31.) gegen Wolverhampton mit 0:1. Lampard hatte Chelsea bereits von 2019 bis 2021 trainiert. Als Tabellenelfter hat der Club aus London bereits 17 Punkte Rückstand auf Manchester United auf dem vierten Platz.

Weiter auf Champions-League-Kurs fährt Newcastle United. Die Mannschaft mit Ex-Rapidler Joelinton machte in der 30. Runde in Brentford einen Rückstand wett und gewann mit 2:1. Es war der fünfte Sieg in Folge für die drittplatzierten "Magpies".