Der libyschstämmige Selbstmordattentäter von Manchester soll nach Angaben aus seinem Umfeld von "Rache" angetrieben worden sein. Das Rachemotiv gehe auf die Ermordung eines ebenfalls libyschstämmigen Freundes durch britische Jugendliche im vergangenen Jahr in Manchester zurück, verlautete am Donnerstag aus dem Umfeld der Familie des Attentäters.

Die Weitergabe interner Ermittlungsergebnisse durch US-Behörden an die Medien belastete unterdessen die Beziehungen zwischen Großbritannien und den USA.

Abdul Wahab Hafidah, ein Freund des 22-jährigen Attentäters Salman Abedi, war britischen Medienberichten zufolge im Mai 2016 in Manchester von britischen Jugendlichen verfolgt und schließlich erstochen worden. Die mutmaßlichen Mörder stehen derzeit vor Gericht. Wie aus dem Umfeld Abedis verlautete, löste die Tat Wut unter jungen Libyern in Manchester und insbesondere bei Salman Abedi aus.

Abedis Schwester Jomana sagte dem "Wall Street Journal" dagegen, ihr Bruder habe den Tod muslimischer Kinder in der Welt, etwa "durch amerikanische Bomben", rächen wollen.

Abedi wird für den Selbstmordanschlag auf ein Popkonzert am Montagabend in Manchester verantwortlich gemacht. Dabei wurden 22 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt. Unter den Opfern sind viele Kinder und Jugendliche.

Weiterer Verdächtiger festgenommen

Am Freitagmorgen hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Damit steigt die Zahl der Festnahmen auf zehn, davon seien zwei wieder auf freiem Fuß, twitterte die Polizei.

Bei dem Anschlag sind deutlich mehr Menschen verletzt worden als bisher bekannt. Wie die staatliche britische Gesundheitsbehörde NHS (National Health Service) am Donnerstag mitteilte, wurden nach der Attacke vom Montag insgesamt 116 Menschen in Krankenhäuser eingeliefert. Zurzeit werden demnach noch 75 Verletzte stationär in den Kliniken behandelt..

In Verbindung mit dem Anschlag in Manchester hat die Polizei in Großbritannien zwei weitere Häuser im Stadtteil Moss Side und bei St. Helens westlich von Manchester durchsucht. Das teilte die Behörde am Freitag auf Twitter mit. Die Durchsuchung habe nicht am Ort der Festnahme stattgefunden, sondern in einem anderen Gebäude, hieß es.

Ermittlungen durch US-Partner erschwert

Die Ermittlungen zu dem Anschlag wurden unterdessen nach Angaben der britischen Sicherheitsbehörden dadurch erschwert, dass die US-Partner interne Informationen an die Medien lanciert hätten.

Premierministerin Theresa May sprach US-Präsident Donald Trump am Rande des NATO-Gipfels in Brüssel auf das Thema an. Einem Sprecher zufolge sagte sie, der Austausch von Informationen zwischen beiden Ländern sei äußerst wichtig, die Informationen müssten aber sicher bleiben. In britischen Regierungskreisen hatte es zuvor geheißen, es sei "völlig inakzeptabel", dass Erkenntnisse der Spurensicherung in US-Medien veröffentlicht würden.

Nach BBC-Informationen stoppte die Polizei wegen der Indiskretionen die Weitergabe ihrer Erkenntnisse zu dem Anschlag an die US-Behörden, wie sie unter Partnerländern eigentlich üblich ist.

Trump will Verantwortliche "verfolgen"

Trump kündigte an, die Verantwortlichen für die Weitergabe der Informationen zu "verfolgen". Das Durchsickern interner Informationen sei "zutiefst beunruhigend". Er betonte zugleich die "besondere Beziehung" zwischen den USA und Großbritannien. US-Außenminister Rex Tillerson kündigte laut britischem Außenministerium an, am Freitag zu einem Solidaritätsbesuch nach Großbritannien zu kommen.

Die britische Polizei nahm am Donnerstag im Raum Manchester zwei weitere Verdächtige im Zusammenhang mit dem Anschlag fest. Damit befanden sich bis zum Donnerstag insgesamt acht Verdächtige in britischem Polizeigewahrsam. Was genau ihnen zur Last gelegt wurde, teilte die Polizei nicht mit.

Vater und Bruder des Attentäters festgenommen

In Libyen wurden am Mittwoch zudem der Vater und der Bruder des Selbstmordattentäters festgenommen. Die dortigen Behörden erklärten am Donnerstag, in dem Fall eng mit Großbritannien zusammenzuarbeiten.

Der Bruder Hashem Abedi sagte laut Polizei aus, dass er ebenso wie der Attentäter der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) angehöre und sich während der Vorbereitungen zu dem Anschlag in Großbritannien aufgehalten habe.

Der Vater Ramadan Abedi sei in den 90er Jahren Mitglied der radikalislamischen "Libyschen Kampftruppe" gewesen. 2011 kehrte er laut britischen Medien vom Vereinigten Königreich nach Libyen zurück, um an der Seite der Rebellen gegen den damaligen Machthaber Muammar al-Gaddafi zu kämpfen. Sein Sohn Salman soll ihn laut "Wall Street Journal" begleitet haben.

Nach dem Sturz Gaddafis übernahm Ramadan nach Angaben der libyschen Behörden einen Posten bei der Polizei in Tripolis. Der Vater reagierte nach Angaben der libyschen Gemeinde in Manchester erbost auf die Tat seines Sohnes.

Salman Abedi reiste indes nur vier Tage vor dem Anschlag von Libyen nach Manchester zurück. Dabei hielt er sich kurze Zeit zum Umsteigen am Düsseldorfer Flughafen auf, teilte die dortige Polizei am Donnerstag mit. Laut "Bild"-Zeitung vom Freitag werten die deutschen Behörden derzeit Videomaterial aus, um mögliche Kontakte am Flughafen zu erfassen. Vor dem Anschlag hielt sich Abedi nach Angaben der türkischen Behörden überdies am Atatürk-Flughafen in Istanbul auf.