Mama, Papa, machen wir eine Kreuzfahrt?

Badeurlaub, Städtetrip, Wellness-Paradies, Vollpension, Unterhaltung für Groß und Klein – eine Kreuzfahrt ist der Jackpot unter den Familien-Urlauben.

Auf allen Schiffen der MSC-Flotte finden Familien jede Menge Möglichkeiten zur aktiven Freizeitgestaltung: von genialen Aqua Parks, Swimmingpools, Mega-Wasserrutschen bis zu den beliebtesten Spielekonsolen (PS3, Xbox und Wii). Die High-Tech-Aktivitäten an Bord wie die Virtual World und das 4D-Kino versprechen großen Spaß für geringe Kosten.

Innovative Aktivitäten wie Fun Time Dinner, Happy Dinner und Kids Around the Clock machen es möglich, dass jedes Familienmitglied tun kann, was es möchte – sogar zu den Mahlzeiten, am späten Abend und während der Landausflüge.

Die Kinder können sich in einer sicheren Umgebung völlig frei bewegen und neue Freunde aus aller Welt in behüteter Atmosphäre kennenlernen – und das alles auf einer unvergesslichen Reise. Die Erwachsenen gönnen sich unterdessen eine Auszeit und entspannen - wohl wissend, dass ihre Kinder gut versorgt sind und eine tolle Zeit verbringen.

MSC Babycare-Service

Da auch alle Mütter und Väter ein Recht auf einen entspannten Urlaub haben, bietet MSC die Möglichkeit, die Kinder im Mini Club in gute Hände abzugeben, wo sie unter Aufsicht ausgebildeter und erfahrener Mitarbeiter nach Herzenslust spielen können. Dieses kostenlose Service wird für Kinder zwischen einem und drei Jahren angeboten.

MSC Baby Wäsche-Service

Das exklusive Wäsche-Service für Kinder-Kleidung (0-6 Jahre). In jeder Wäscheladung befindet sich ausschließlich Kinderkleidung, die mit einem speziellen Reinigungsprogramm und mildem Waschmittel gewaschen wird, welches Ihre Wäsche selbst bei niedrigen Temperaturen von 30°C sauber, frisch und weich zurückkommen lässt. Die Wäsche wird von der Kabine abgeholt und am nächsten Tag zurückgebracht.

MSC Baby Time

MSC Kreuzfahrten freut sich darauf, Eltern und ihre Kinder im Mini Club begrüßen zu dürfen. Der Mini Club ist für die kleinsten Kreuzfahrer (unter 3 Jahre) reserviert, die hier nach Herzenslust mit den Eltern und Gleichaltrigen unterschiedlichster Nationen spielen können.

Aktivitäten mit Spielzeug von Chicco

Dank der exklusiven Partnerschaft mit der bekannten Spielzeug-Marke Chicco spielen die Kleinsten mit modernen, unterhaltsamen und pädagogisch wertvollen Spielzeug, das vom „Osservatorio Chicco“(Baby-Forschungszentrum) ausgewählt wurde.

LEGO - bunte Fantasiewelt aus Bausteinen

Kids zwischen 3 und 11 Jahren toben sich nach Herzenslust im Mini oder Juniors Club mit einer riesigen Auswahl an LEGO Steinen und -Zubehör aus.

Jugendclubs – keine Kinderei

Jugendliche und Teenager bleiben in den Jugendclubs unter sich, wo sie Gleichaltrige treffen und ihr eigenes Ding machen können.



