Wenn der Schnauzer plötzlich wie Unkraut sprießt, ist „Movember“ – ein Weckruf an die Männerwelt, den es in puncto Gesundheit dringend braucht. Geht es nämlich um das Thema Vorsorge, werden vermeintliche Alltagshelden schnell zu kleinen Angsthasen. Jetzt heißt’s: Männer, reißt euch am Riemen und geht zum Arzt! Aus Liebe zum Leben.

von Patrick S.

„Ein Indianer kennt keinen Schmerz.“– Sie sprechen selten über ihr Wohlbefinden und körperliche Probleme, sehen psychische Ungereimtheiten als Tabu. Die Rede ist von Männern, dem sogenannten „starken Geschlecht“. Dabei sind Männer heute längst nicht mehr dazu angehalten, ständig „ihren Mann zu stehen“. Denn das Rollenbild hat sich verändert: Sie gehen in Karenz, schieben Kinderwagen, übernehmen Aufgaben im Haushalt und in der Kindererziehung. Einzig in Sachen Gesundheit können die Herren der Schöpfung noch vieles vom weiblichen Geschlecht lernen. Denn mit seiner Gesundheit nimmt es Herr Österreicher nicht ganz so ernst.

Männergesundheit trägt Bart

Damit ist er nicht allein: International zeigt sich der Mann als Vorsorgemuffel. Er nimmt entsprechende Gesundheitsvorsorgeangebote seltener wahr als Frauen und macht auch sonst keinen Bahöl um seinen Gesundheitszustand. Arzt? Erst wenn es nicht mehr ohne geht! Um dieser Scheu vorm Arzt ein Ende zu setzen, sprießen alljährlich im November – und das weltweit – die längst tot geglaubten und jetzt wieder in Mode kommenden Oberlippenbärte. Ein Statement, das zeigt, dass Gesundheit sehr wohl männlich ist und Vorsorge nicht länger nur eine Option sein sollte. Doch statt zum Arzt zu gehen, winkt das „starke Geschlecht“ mit einem „Ja, aber!“ ab ...

