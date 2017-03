Mädchen hantierte in Tirol mit Streichhölzern und zündete Couch an

Ein fünfjähriges Mädchen hat Montagfrüh in Polling im Bezirk Innsbruck-Land mit Streichhölzern hantiert und dabei eine Couch in Brand gesetzt. Nach Angaben der Polizei bemerkte der Vater die starke Rauchentwicklung und griff zu einem Feuerlöscher. Das Kind und der 37-Jährige wurden zur Abklärung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Das Mädchen hatte kurz vor 6.30 Uhr im Wohnzimmer mit Zündhölzern gespielt, als die Couch plötzlich Feuer fing. Weil es dem Vater gelang, den Brand zu löschen, war ein Einsatz der bereits ausgerückten Feuerwehr nicht mehr notwendig. Die Höhe des Schadens war vorerst unbekannt.