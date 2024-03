Mädchen überlebte Fenstersturz in Wien

Ein zweijähriges Mädchen hat am Donnerstag am Vormittag in der Jedleseer Straße in Wien-Floridsdorf einen Sturz aus einem Fenster einer Wohnung im dritten Stock überlebt. Das berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Freitag. Das Kind fiel offenbar auf eine Rasenfläche, die den Aufprall abfederte. Eine Zeugin alarmierte die Einsatzkräfte, die Zweijährige wurde anschließen von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Wiener Gesundheitsverbund berichtete am Freitag auf APA-Anfrage, dass der Zustand des Kindes kritisch, aber stabil sei. Die Polizei erhob zum Unfallhergang, dass die Mutter des Kindes die Fenster zum Lüften öffnete und das Zimmer kurz verließ, um die Toilette aufzusuchen. Die Zweijährige befand sich kurz unbeaufsichtigt in dem Zimmer. Die Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien wurde über den Vorfall informiert, weitere Erhebungen waren im Gange.