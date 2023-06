US-Popstar Madonna ist mit einer schweren bakteriellen Infektion mehrere Tage auf der Intensivstation gewesen und muss nun ihre Welttournee verschieben. Dies teilte der Manager der 64-Jährigen am Mittwoch mit. Starten sollte die Tournee am 15. Juli im kanadischen Vancouver. Dann wollte Madonna quer durch die USA touren und im Herbst nach Europa kommen, in Österreich war kein Auftritt geplant.

In einer Erklärung schrieb Manager Guy Oseary, Madonna sei nach dem inzwischen auf dem Weg der Besserung, befinde sich aber noch in ärztlicher Behandlung. Es werde eine vollständige Genesung erwartet. Nach seinen Angaben entwickelte der Popstar am 24. Juni eine schwere bakterielle Infektion, die zu einem "mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation" führte.

Anfang des Jahres hatte Madonna eine Welttournee angekündigt. Sie umfasst mehr als 80 Konzerttermine. "Wir werden Ihnen weitere Details mitteilen, sobald wir sie haben, einschließlich eines neuen Startdatums für die Tour und für verschobene Shows", schrieb der Manager.

Die amerikanische Klatschseite "pagesix.com" schrieb ohne nähere Quellenangabe, Madonna sei bewusstlos in ihrer New Yorker Wohnung gefunden worden. Sie sei in einem New Yorker Krankenhaus mindestens eine Nacht lang intubiert worden, Tochter Lourdes Leon (26) sei ihrer Mutter nicht von der Seite gewichen in den letzten Tagen.

Madonna zählt zu den größten Popstars der vergangenen Jahrzehnte. Sie hat unter anderem 14 Studioalben veröffentlicht und sieben Grammys gewonnen. Zudem trat sie in mehreren Filmen als Schauspielerin auf.