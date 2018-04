Macron zu Netanyahu: Frankreich will "erweitertes" Iran-Abkommen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu seinen Wunsch nach einem "erweiterten" Iran-Abkommen bekräftigt. Damit solle die Kontrolle von Irans nuklearer Aktivität geregelt werden, teilte der Élysée-Palast am Montag mit.

Außerdem soll mit dem Abkommen Irans Raketenprogramm und der Einfluss des Landes in der Region ins Visier genommen werden.

Hintergrund des Telefonats zwischen Netanyahu und Macron ist der internationale Streit über das 2015 in Wien geschlossene Atomabkommen mit dem Iran. Die Vereinbarung, die von den fünf UNO-Veto-Mächten und Deutschland getragen wird, soll verhindern, dass die Islamische Republik in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Im Gegenzug wurden Sanktionen gegen Teheran aufgehoben.

Netanyahu gilt als schärfster Kritiker des Abkommens und fordert wie US-Präsident Donald Trump, es entweder aufzukündigen oder nachzubessern.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen die USA dazu bewegen, das unter Trumps Vorgänger Barack Obama abgeschlossene Abkommen zu retten. Macron hatte erst am Montagmorgen in einem Gespräch mit Russland Präsident Wladimir Putin betont, er wolle an den Atomdeal festhalten. Bei einem USA-Besuch in der vergangenen Woche hatte er ein Gesamtkonzept für den Iran ins Gespräch gebracht und eine "neue Vereinbarung" gefordert.

Am Sonntag hatte Macron mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani telefoniert und dabei den gemeinsamen Wunsch betont, an dem Abkommen festzuhalten. Das Atomabkommen vom Juli 2015 sei "in keinster Weise verhandelbar", sagte Rouhani im Anschluss.