Macron wirbt für Atomabkommen und warnt vor Krieg

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat erneut dafür geworben, das Atomabkommen mit dem Iran nicht aufzukündigen. "Wir würden die Büchse der Pandora öffnen. Es könnte Krieg geben", sagte der Staatschef dem am Samstag erschienenen deutschen Nachrichtenmagazin "Spiegel". Er glaube aber nicht, dass sein US-Kollege Donald Trump dies wolle.

Macron hatte auch bei seinem Besuch in Washington Ende April dafür geworben, an dem 2015 in Wien ausgehandelten Atomabkommen festzuhalten. Es sieht die Einschränkung des Atomprogrammes und die Aufhebung von Sanktionen gegen die Islamische Republik vor. Trump fordert, das Abkommen nachzuverhandeln. Er könnte es am 12. Mai faktisch aufkündigen, indem er US-Sanktionen wieder greifen lässt.