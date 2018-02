Macron will im Mai Putin besuchen

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron will im Mai nach Russland reisen und in St. Petersburg am Internationalen Wirtschaftsforum teilnehmen. Frankreich sei bei dieser Veranstaltung Ehrengast, teilte der Elysee-Palast am Freitag nach einem Telefonat zwischen Macron und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin mit, der im vergangenen Mai im Schloss von Versailles bei Paris empfangen wurde.

Macron habe in dem Gespräch Russlands Einsatz gefordert, um die syrische Regierung zur Beendigung der "unhaltbaren Verschlechterung der humanitären Lage" zu bewegen, und sich im Hinblick auf einen möglichen Chlorgas-Einsatz im syrischen Bürgerkrieg besorgt gezeigt.

Nach Recherchen der investigativen Internetplattform Bellingcat und der Organisation Syrians for Truth and Justice (STJ) wurden in den vergangenen Wochen mindestens zweimal Raketen mit Chlorgas auf ein Rebellengebiet östlich der Hauptstadt Damaskus abgeschossen. Russland ist traditioneller Verbündeter des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad.

Beide Spitzenpolitiker sprachen sich laut Kreml-Angaben für eine Fortsetzung des Genfer UNO-Friedensprozesses im Syrien-Konflikt und eine Umsetzung des Minsker Friedensplans für die Ostukraine aus.