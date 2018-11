Macron warnt vor G-20-Gipfel vor "nutzlosen" internationalen Treffen

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat vor Beginn des G-20-Gipfels in Argentinien vor einem Bedeutungsverlust internationaler Treffen gewarnt. Bei Themen wie Klima und Handel drohe eine "Blockade" multilateraler Foren wie des G-20-Formats, sagte Macron am Donnerstag in einem Interview mit der argentinischen Zeitung "La Nación".

Ohne konkrete Fortschritte würden internationale Treffen "nutzlos und sogar kontraproduktiv".

So drohe beim G-20-Gipfel in Buenos Aires eine Konfrontation zwischen den USA und China und ein "für alle zerstörerischer Handelskrieg", sagte Macron. Im Hinblick auf US-Präsident Donald Trump sagte Frankreichs Staatschef, einige Entscheidungen der USA der vergangenen Zeiten seien "zu Lasten der Interessen ihrer Verbündeter" gegangen. Doch gerade in "diesen Krisenzeiten" müssten die gemeinsamen Werte verteidigt werden, sagte Macron und warb für Multilateralismus und Kooperation.