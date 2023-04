Macron und von der Leyen in China

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron beginnt am Mittwoch seinen dreitägigen Staatsbesuch in China, bei dem der Ukraine-Krieg ein zentrales Thema sein soll. Macron wird um 9.15 Uhr (15.15 Uhr Ortszeit) in Peking erwartet. Die Reise finde zu einem Zeitpunkt starker internationaler Spannungen statt, hieß es aus Paris. Ein Fokus des Besuchs solle der russische Angriffskrieg auf die Ukraine sein.

"Angesichts der Nähe zwischen China und Russland ist es klar, dass China eines der wenigen Länder weltweit ist, wenn nicht sogar das einzige, das einen Gamechanger-Effekt auf diesen Konflikt haben kann", verlautete es im Voraus aus dem Élyséepalast. Am Mittwoch will Macron aber zunächst mit der französischen Gemeinde vor Ort ins Gespräch kommen und sich den Kulturbeziehungen mit China widmen. Gespräche mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping stehen am Donnerstag an - auch im Dreierformat mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Auf seiner Reise will Macron den Draht zu China nach einer längeren pandemiebedingten Pause wieder aufnehmen und die Beziehung neu ausrichten. Neben dem Krieg in der Ukraine und kultureller Zusammenarbeit soll es dabei um die Wirtschaftsbeziehungen und Chinas Einfluss in der Welt etwa in Umweltfragen gehen.