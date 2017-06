Macron lädt Trump zum französischen Nationalfeiertag ein

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat US-Präsident Donald Trump zum französischen Nationalfeiertag nach Paris eingeladen.

Macron habe in einem Telefonat am Dienstag seine Einladung an Trump und dessen Ehefrau Melania erneuert, der traditionellen Militärparade am 14. Juli beizuwohnen, hieß es aus dem Elyseepalast.

Frankreich will dabei in diesem Jahr auch den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg im Jahr 1917 feiern. Die Vereinigten Staaten hatten damals Deutschland den Krieg erklärt und aufseiten Frankreichs und seiner Verbündeten in die Kämpfe eingegriffen.