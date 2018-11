Macron verteidigt europäische Armee - Unabhängigkeit von USA

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat die Idee einer europäischen Armee erneut verteidigt. In einigen Bereichen sei man zu abhängig vom NATO-Partner USA, sagte Macron am Mittwochabend in einem Interview des Fernsehsenders TF1. "Das ist nicht gut für unsere Glaubwürdigkeit und es ist nicht gut für die Einheit Europas", meinte Macron.

Die Vereinigten Staaten seien zwar ein "historischer Verbündeter" und würden dies auch bleiben. Aber zwischen Verbündeten dürfe es keinen Vasallen geben. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich zuletzt ebenfalls für die Entwicklung einer europäischen Armee ausgesprochen.

Macron hatte mit seinem Vorschlag bereits mehrfach Kritik von US-Präsident Donald Trump auf sich gezogen. Europa solle erst einmal "seinen gerechten Anteil an der NATO" bezahlen, hatte dieser kritisiert. Macron fordert hingegen offen, dass sich Europa unabhängiger von den USA machen müsse.