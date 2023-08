Luxusgut Verhütung

In Frankreich ist eine "kleine Verhütungsrevolution", wie Präsident Emmanuel Macron sie nennt, auf dem Vormarsch: Seit 1. Jänner 2023 sind Kondome für junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren gratis erhältlich. Schon im Jahr 2022 wurden in Frankreich die Pille und andere Verhütungsmittel, etwa die Spirale, für alle Frauen bis 25 kostenlos zugänglich. Auch Mädchen unter 15 Jahren kommen in den Genuss der Antibabypille.

Und hierzulande? Familienplanung ist seit mehr als 50 Jahren als Menschenrecht anerkannt, aber in der österreichischen Verhütungspolitik schlägt sich das nicht nieder. Frauen müssen etwa 500 Euro für eine Kupfer- oder Hormonspirale auf den Tisch legen, die Pille kostet je nach Präparat vier bis 15 Euro pro Monat. Im Zuge des jüngsten, 2019 durchgeführten Verhütungsreports gaben 59 Prozent der befragten Frauen an, sich vor allem bei der Langzeitmethode Spirale eine Kostenübernahme zu wünschen. Bei jüngeren Frauen war dieses Ansinnen noch stärker ausgeprägt: 73 Prozent der unter 20-Jährigen würden im Falle einer Kostenübernahme eine solche Methode wählen, die laut dem österreichischen Gesundheitsportal sicherer als die Pille ist: Antibaby-Präparate weisen einen Pearl-Index von 0,3 bis 7 auf. Dieser Wert gibt an, wie viele von 100 Frauen trotz Anwendung dieses Verhütungsmittels schwanger werden. Die Kupferspirale hat einen Pearl-Index von 0,6-0,8. Die Hormonspirale gilt mit 0,1-0,2 als sicherstes Verhütungsmittel.

Grüne fordern neuen Steuersatz

Mitte Juli ist die Debatte über kostenlose oder günstigere Verhütungsmittel auch in Österreich wieder aufgeflammt, die grüne Frauensprecherin Meri Disoski stellte eine parlamentarische Anfrage an ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner. Die Forderung: Verhütungsmittel, wie etwa die Spirale oder der Hormonring, sollen steuerlich begünstigt werden und so wie Medikamente nach dem Arzneimittelgesetz unter den niedrigeren Mehrwertsteuersatz von zehn Prozent fallen. Aktuell unterliegen Verhütungsmittel dem Steuersatz für Medizinprodukte: Sie werden steuerlich mit Pflaster, Fieberthermometer oder Pflegebetten gleichgesetzt und mit 20 Prozent besteuert.

Viagra ist niedriger besteuert

Im Gegensatz zur Antibabypille, die als Medizinprodukt gilt, wird die "blaue Pille" in Österreich als Arzneimittel klassifiziert - und mit zehn statt 20 Prozent besteuert. "Niemand kann mir erklären, wieso für potenzsteigernde Mittel wie Viagra der vergünstigte Steuersatz von zehn Prozent gilt und die Kosten steuerlich absetzbar sind, jene für die Antibabypille oder Mifegyne, die Pille für den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch, hingegen nicht", sagt die grüne Frauensprecherin in einer begleitenden Aussendung. Im April hatte Disoski neben kostenlosen Verhütungsmitteln auch Schwangerschaftsabbrüche als Kassenleistung gefordert.

Unterstützung erhielten die Grünen von der SPÖ und den NEOS. Beide sprechen sich für den Gratiszugang zu Verhütungsmitteln aus - wobei die NEOS nur bis zum 18. Lebensjahr für die Kostenübernahme sind. Die FPÖ winkte ab, und laut ÖVP seien diese Forderungen in Verhandlungen bisher kein Thema gewesen.

Junge Menschen stark betroffen

"Die österreichische Verhütungspolitik gehört zu den schlechtesten Modellen in ganz Nord- und Westeuropa", sagt Angela Tunkel, Geschäftsführerin der Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung, kurz ÖGF. Der Verein setzt sich für sexuelle und reproduktive Gesundheit ein. "Andere Länder haben bereits Schritte getätigt. Sie haben ihre Politik zum Zugang zu Verhütungsmitteln verbessert und Wege gefunden, um Verhütungsmittel zu finanzieren - zumindest für junge Menschen oder Personen, die kein oder wenig Einkommen haben." Davon sei Österreich noch weit entfernt.

"In Österreich können sich besonders junge Menschen oft wegen fehlender finanzieller Mittel keine effektiven langfristigen Verhütungsmethoden wie die Kupfer- oder Hormonspirale leisten", sagt Angela Tunkel. "Folgen einer fehlgeschlagenen oder nicht vorhandenen Verhütung können Ausbildungsabbruch, Jobverlust und Armut sein." Damit entstünden für die Allgemeinheit höhere Kosten als bei der Kostenübernahme der Verhütungsmittel. "Zusätzlich werden mit sicheren Verhütungsmitteln Schwangerschaftsabbrüche verhindert."

Die Lage im Rest Europas

In Italien sind hormonelle Verhütungsmittel grundsätzlich rezeptfrei erhältlich. Wie in Frankreich wurde im Jahr 2022 die Antibabypille für Frauen unter 25 Jahren kostenlos. Zuletzt kündigte die italienische Arzneimittelbehörde an, diese Altersschranke aufzuheben - künftig soll die Pille für Frauen jeder Altersgruppe kostenlos zugänglich werden. Für alle frei erhältlich oder von den Sozialkassen bezahlt wird die Pille auch in Griechenland, Portugal, Slowenien, Großbritannien und Spanien, wo auch die "Pille danach" gratis ist.

In Deutschland ist es möglich, sich die Kosten für eine Antibabypille von der Krankenkasse zurückerstatten zu lassen, allerdings nur bis zum Alter von 22 Jahren. Eine europaweite Vorreiterposition nimmt Luxemburg ein: Antibabypille, Verhütungsring, Spirale und "Pille danach" sind dort kostenlos zugänglich. Seit 2023 werden auch die Kosten für Sterilisationen beider Geschlechter übernommen.

Studie in Auftrag

Mit dem Ziel der Gratisverhütung befasst sich derzeit auch das von den Grünen geführte Gesundheitsministerium. Im April kündigte Minister Johannes Rauch eine Studie an, die das Thema prüfen soll. Seit Mai 2023 wird von der Gesundheit Österreich GmbH die "Machbarkeitsstudie zu kostenfreien Verhütungsmitteln bei Mädchen und jungen Frauen" durchgeführt. Die Ergebnisse sollten eigentlich im Herbst vorliegen, allerdings dürfte sich die Erhebung etwas verzögern. Neues Datum: Ende des Jahres sollen die ersten Ergebnisse der Studie vorliegen. Die Untersuchung soll unter anderem bereits existierende Modelle zur kostenfreien Verhütung beurteilen und EU-weit vergleichen.

"Die Entscheidung für ein bestimmtes Verhütungsmittel ist sehr individuell", sagt ÖGF-Geschäftsführerin Angela Tunkel. Die beste Alternative entscheide sich durch verschiedene Faktoren: Langfristigkeit, Nebenwirkungen, Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten. "Wir fordern kostenfreie Verhütung für alle. Dies betrifft einerseits alle Verhütungsmittel und andererseits die Arbeitsleistung der Gynäkologinnen. Zur Zeit sind das Leistungen, die privat bezahlt werden müssen. Außerdem sollte auch für Erwachsene Verhütungsberatung über die Sozialversicherungsträger zur Verfügung gestellt werden."

Der Beitrag erschien ursprünglich im News 31-32/2023.