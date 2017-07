Die Hotelkette Ritz-Carlton will künftig auch exklusive Kreuzfahrten anbieten. 2019 sollen die ersten Schiffe in See stechen.

Nicht nur zu Land, sondern auch auf hoher See will die Hotelkette Ritz-Carlton luxuriös auffallen. Das Unternehmen gab bekannt, als erste Luxushotel-Kette in das Geschäft auf dem Meer einzusteigen.

© Ritz Carlton Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt.

Zu diesem Zwecke wurden drei luxuriöse Yachten in Auftrag gegeben, von denen die erste bereits 2019 in See stechen soll. Das Design der Schiffe stammt von der schwedischen Firma Tillberg Design.

Heve Humler, Präsident von Ritz-Carlton warb damit, dass sich die Schiffe in den glamourösesten Häfen der Welt von der Menge abheben werden - „Die Kombination aus Yachting und Cruising wird sich an Gäste richten, die in einer zwanglos-eleganten Atmosphäre und mit dem höchsten Level an persönlichem Service reisen möchten“

149 Suiten und private Balkone

Abheben will man sich vor allem durch Größe und Ausstattung. Mit größeren Zimmern und einem breiten kulinarischen Angebot will die neue Ritz-Carlton Yacht Collection gängigen Kreuzfahrt-Stereotypen trotzen. Der Stil soll an den bekannten Charme der Hotelzimmer angelehnt sein, mit denen man zu Land die Gäste in die Hotels lockt. Auch in Sachen Wohlbefinden wird das Angebot in keinster Weise jenem der Hotels am Land nachstehen. So steht den Gästen ein großzügiges Spa zur Verfügung, eine Panorama Lounge, eine Weinbar und vielfältiges Entertainment-Programm.

© Ritz Carlton 149 Suiten sind auf dem Schiff zu finden

Die Schiffe sollen 190 Meter lang sein und 298 Passagieren Platz bieten. Alle 149 Suiten werden laut Pressemitteilung über private Balkone verfügen. Darüber hinaus sind zwei großzügige Penthouse-Suiten geplant, die jeweils 138 Quadratmeter groß sein sollen.

Reisedestinationen

Die Reisen sollen zwischen sieben und zehn Tage dauern. Die drei Schiffe sollen je nach Saison auch Kurs auf Ziele in Nordeuropa, der Karibik und Lateinamerika nehmen.