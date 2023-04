Lustenau bleibt in Qualifikationsgruppe an der Spitze

Austria Lustenau hat die Führung in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga auf vier Punkte ausgebaut. Die Vorarlberger siegten am Samstag beim ersten Verfolger WSG Tirol mit 2:0 (0:0). Das Kellerduell zwischen Altach (5.) und Ried (6.) endete 1:1 (0:0). Damit liegen die Vorarlberger weiter zwei Punkte vor dem Letzten aus Oberösterreich. Bereits am Freitag hatten sich der WAC (3.) und Hartberg (4.) 2:2 getrennt.

Die Lustenauer haben mit ihrem fünften Sieg in den vergangenen sechs Bundesliga-Runden einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Der Vorsprung auf Schlusslicht SV Ried beträgt nach dem 2:0-Erfolg sechs Runden vor Schluss bereits elf Zähler. Die Tore in Innsbruck erzielten Lukas Fridrikas per Elfmeter (56.) sowie Anderson per Kopf (75.). Der Brasilianer erzielte damit auch im dritten Saisonduell mit Wattens einen Treffer.

Der Abstiegskampf bleibt spannend. Das 1:1 zwischen Altach und der SV Ried veränderte im Tabellenkeller nichts, was aus Sicht der klar besseren Oberösterreich durchaus unglücklich war. Die führten dank Seifedin Chabbi (55.) am Samstag auswärts zwar bis zur 73. Minute verdientermaßen, fingen sich dann aber den Ausgleich durch Atdhe Nuhiu ein. Ried gab ein deutliches Lebenszeichen, konnte in den jüngsten 14 Spielen aber nur einen Sieg feiern.

Am Sonntag greift Sturm Graz im Titelduell mit Salzburg nach der Tabellenführung. Die weiteren Meistergruppen-Partien lauten LASK - Rapid und Austria Wien - Austria Klagenfurt.