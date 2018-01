Lugners neue Liebe?

Samstagabend in München: Auf dem Red Carpet des Deutschen Filmballs waren so einige bekannte Gesichter vertreten. Von Hannelore Elsner über die „Fack-Ju-Göhte“-Stars bis hin zu Richard Lugner. An seiner Seite befand sich allerdings eine gänzlich unbekannte Dame: Jasmin. Seine neue Freundin?

Den Medien stellte er sie zumindest als diese vor: „Wir sind noch ganz neu in unserer Beziehung – wir kennen uns zwar schon seit Juni, aber wir haben uns selten gesehen, sie ist ja Münchnerin.“ Die 27-jährige Informatikerin lernte er bei einem Sportwagentreff am Wörthersee kennen. „Sie ist im Auto hinter mir gewesen und ich habe sie im Rückspiegel angeschaut.“

» Wir sind noch ganz neu in unserer Beziehung «

Und weil er die Augen nicht von ihr lassen konnte, hätte er auch gleich einen Auffahrunfall verursacht, erzählt er lachend und drückt seiner neuen Flamme ein Küsschen auf die Wange.

© APA/dpa/Matthias Balk

Gegenüber „Österreich“ gestand er einen Tag später aber, dass sie wohl doch zu jung für ihn sei. Und der Abend nicht ganz so gelaufen ist, wie er es sich vorgestellt hätte: „Sie hat mich sitzen lassen und ist einfach nach einer Stunde abgehaut“. Richard Lugner versinkt also wieder einmal im Liebeschaos.