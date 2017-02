Rund eine Woche vor dem Opernball, dem für ihn wichtigsten Ereignis des Jahres, kränkelt Richard Lugner. Der sonst so fitte Baumeister laboriert an einer langwierigen Erkältung, zudem hat er auch noch Troubles mit den Karten. Doch es wäre nicht Lugner, wenn vor dem Opernball alles völlig glatt laufen würde.

Vor einigen Tagen hat sich Richard Lugner einmal mehr erkältet, als er im Pyjama auf die Straße ging, um seiner Tochter Jacqueline beim Einparken zu helfen. Generell ist es um die Gesundheit des bisher stets so rüstigen 84-Jährigen nicht zum allerbesten bestellt. Im Herbst erkrankte Lugner an Prostatakrebs, bis Weihnachten musste er sich im Wiener AKH einer Strahlentherapie unterziehen. "Es geht mir relativ gut", sagte er Anfang Jänner. Ob er die Krankheit tatsächlich überwunden hat, erfährt der Baumeister allerdings erst beim nächsten Kontrolltermin im März.

"Energetisch schwer angeschlagen"

Artur Worseg, Schönheitschirurg und Lugner-Freund, meint gegenüber dem "Seitenblicke Magazin", der 84-Jährige sei "energetisch schwer angeschlagen". Vor allem die Scheidung von Cathy habe aus ihm "einen gebrochenen Mann gemacht". "Klar, dass man dann anfälliger für Infekte wird", sagt der Beauty-Doc. Worseg ist jedoch guter Hoffnung, dass Richard Lugner das Tief überwinden wird können. Für einen Mann in seinem Alter sei er ohnehin "erstaunlich gut beisammen".

© imago/SKATA Am 11. Februar verteilte Lugner in seinem Einkaufszentrum Rosen - da war er schon angeschlagen.

Für News.at ist Richard Lugner am Montag zunächst nicht zu erreichen. Der ansonsten stets auskunftsfreudige Baumeister lässt seine Mailbox für sich sprechen, verweist per SMS auf sein Sekretarität. Dort erfahren wir, dass der Lugner-City-Besitzer im Laufe des Tages zwar noch kommen sollte, doch ganz sicher ist man sich nicht. Immerhin sei er immer noch nicht ganz gesund.

Zu den medizinischen Problemen kommen die üblichen Opernball-Troubles. Der Stargast dürfte ausnahmsweise für keine Probleme sorgen, Lugner schätzt "Frau Horn", wie er seinen Stargast Goldie Hawn nennt, als "pflegeleicht" ein. Kommenden Dienstag landet der Hollywoodstar in Wien, könnte ihn dann noch eines Besseren belehren. Bis es so weit ist, müht sich Lugner anderen Problemchen herum. Er benötigte etwa deutlich mehr Karten, als er ursprünglich erstehen konnte. Zumindest dieses Problem dürfte inzwischen aber gelöst sein, die Tickets wurden kurzerhand am Schwarzmarkt besorgt.

Schließlich bekommen wir doch noch eine Antwort. Richard Lugner lässt uns mitteilen, dass Opernball-technisch alles glatt laufe und er wie bereits erwähnt alle Karten beisammen habe. Auch auf seine gesundheitliche Situation geht der 84-Jährige kurz ein. "Es geht, ich bin in seit zehn Wochen verkühlt", meint er. Zu Artur Worsegs Einschätzung möchte sich Lugner aber nicht äußern.

Lugner kommt vermutlich in Begleitung zum Ball

Eine Ballbegleitung hat der 84-Jährige wohl auch dieses Jahr. Nach der Scheidung von seinem "Spatzi" Cathy besuchte Richard Lugner diverse Ballveranstaltungen mit seinen Verflossenen "Kolibri" (Bahati Venus), "Bambi" (Nina Bruckner) und "Käfer" (Sonja Schönanger), am Ball der Bälle wird er wie es aussieht auch nicht allein auftauchen. Er komme "vermutlich in Begleitung", verrät Lugner. Falls nicht, hätte er immerhin noch "Frau Horn".

Und was ist mit seiner Ex-Frau? Kommt sie heuer zum Opernball? "Ich habe keinen Kontakt zu Cathy", meint Lugner gegenüber News.at, aber "ich nehme an, sie ist von Helmut Werner eingeladen."