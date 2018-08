Wie jeden Sommer reist Richard Lugner auch dieses Jahr fleißig herum. Aktuell weilt er mit mehreren Damen seines "Streichelzoos" in Venedig.

THEMEN:

Dass der geplante Zypern-Urlaub abgesagt wurde, hat Richard Lugner längst verkraftet. Stattdessen stehen nun mehrere Kurztrips auf dem Programm. Erst letzte Woche weilte er mit Simona in Kroatien, drehte dort unter anderem mit den Twerking-Mädels Wien ein Video zu seinem Party-Hit "I bin der Lugner". Nach kurzem Zwischenstopp in der Heimat ging es weiter nach Venedig.

© Richard Lugner privat

Während sich Opernball-Begleitung Simona in Kroatien über Mörtels ungeteilte Aufmerksamkeit freuen durfte, muss sie diese in Venedig mit weiteren Mitgliedern seines "Streichelzoos" teilen. Dani Kennedy, Sonja "Käfer" Schönanger und Nina "Bambi" Bruckner sind mit in die Lagunenstadt gereist.

© Richard Lugner privat

Dort betätigte sich die lustige Gruppe unter anderem beim Erstellen von Masken.

© Richard Lugner privat

Am heutigen Freitag endet der Venedig-Trip, im Herbst wird das lustige Treiben des Lugner-Clans auf ATV zu sehen sein.