Austrian Airlines nehmen neue Langstreckenziele ins Programm. Warten auf Entscheidung für neue Flugzeuge für Fernverbindungen.

Jetzt hat es eine Ende mit den Spekulationen, wohin die AUA als Nächstes auf der Langstrecken fliegt: nämlich in die südafrikanische Metropole Kapstadt – und nach einer zwischenzeitlichen Unterbrechung – nach Tokyo. Um die beiden Destinationen bedienen zu können bekommt die AUA 2018 eine weitere Boeing 777.

Kapstadt wird ab dem Winterflugplan 2018 (d. h. ab 27. Oktober) zwei Mal wöchentlich und die Japanverbindung bereits ab dem 15. Mai fünf Mal pro Woche ins Programm aufgenommen. Die AUA hatte Tokio im September 2016 temporär eingestellt, weil die Strecke wegen des Wirtschaftsabschwunges und des Währungsverfalls in Japan unwirtschaftlich geworden war. „Wir freuen uns, dass wir früher als erwartet nach Tokio zurückkehren können. Die Marktbedingungen haben sich in den letzten Monaten deutlich verbessert, daher sehen wir wieder Potential“, sagt Austrian Airlines CCO Andreas Otto: „Die Nachfrage ist da.“



Südafrika trotz Konzernkonkurrenz

Mit Kapstadt erweitert die Lufthansatocher ihr Angebot an touristischen Fernreisezielen im Winter – zusätzlich zu Bangkok, Colombo, Havanna, Mauritius, Male und Miami. Während es bei der Florida-Destination immer wieder Gerüchte über mangelnde Auslastung und eine mögliche Einstellung gibt, sieht man bei Kapstadt entsprechendes Potenzial – obwohl die südafrikanische Destination auch von anderen Konzern-Airlines angeflogen wird. Laut AUA-Sprecher Peter Thier erfolgt die Entscheidung für neue Destinationen immer "nach einer Analyse des lokalen Marktes durch das Netzwerkmanagment und in Abstimmung mit dem Konzern". Letztlich sei es aber "eine Entscheidung der jeweiligen Airline, die für Ihr Drehkreuz verantwortlich sei, so Thier.

Ein wesentliches Verkaufsargument wird wohl die relativ kurze Flugzeit von Wien nach Kapstadt mit 11 Stunden 25 Minuten sein. Bislang brauchte man dafür mit der Lufthansa mit Umsteigen in München rund 15 Stunden. Zu den neuen Destinationen wird man neben der Economy und Business Class auch mit der neuen, komofortableren, Zwischenklasse, Premium Economy, fliegen können.

Mehr Gewinn muss her

Die Boeing 777 hat eine Sitzplatzkapazität von rund 300 Sitzplätzen. Aktuell hat Austrian Airlines sechs Boeing 767 und fünf Boeing 777 in ihrer Langstreckenflotte. Mit der zusätzlichen Boeing 777 erweitert Austrian Airlines diese auf in Summe zwölf Flugzeuge. Noch nicht entschieden ist indes, auf welchen Flugzeugtyp sich die AUA beim bevorstehenden Erneuerung der Langstreckenflotte festlegen will. Diese sollte heuer im Herbst fallen; AUA-Chef Kay Kratky sagte jedoch jüngst, um in die Langstrecke investieren zu können, brauche die AUA jährlich 140 Millionen Euro Gewinn. Bis das der Fall ist könnte es aber noch länger dauern. Ist doch für 2017 schon ein Gewinnziel von 100 Millionen Euro nicht realistisch.