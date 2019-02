"Tausend Herzen für Wien" - Mit diesem Titel schmückt sich ein "Liebesgedicht" an die Stadt bzw. ihre Bewohnerinnen und Bewohner, das der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) anlässlich des heutigen Valentinstags auf Facebook gepostet hat. "Euch gehört mein erster Gedanke, wenn ich morgens erwache", wird in dem Poem etwa versichert.

Die Wienerinnen und Wiener werden in Versform als weltoffen, fleißig, humorvoll und "manchmal auch a bissl grantig" beschrieben. Weiter heißt es: "Tag und Nacht vergehn und ich kann viel Schönes sehn. In Wien, da ist mein Herz in Haft denn ihr trägt es in aller Kraft."

Wer genau das Werk verfasst hat, wird nicht verraten. Die Idee, das Gedicht zu schreiben, kam laut Ludwig von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gezeichnet ist es aber sehr wohl in seinem Namen: "In Liebe, euer Wiener Bürgermeister."