Der dritte Doppeljackpot des Jahres hat sich am Mittwoch zum Dreifachjackpot weiterentwickelt. Es gab erneut keinen Sechser, somit bleiben mehr als drei Millionen Euro im Gewinntopf. Die Österreichischen Lotterien rechnen bis zur Ziehung am Sonntag mit etwa 6,3 Millionen Tipps, was die Sechser-Gewinnsumme auf rund 4,5 Millionen Euro ansteigen lassen würde.

Sechs Spielteilnehmern gelang am Mittwoch ein Fünfer mit Zusatzzahl, wovon jeder rund 27.000 Euro erhält. Zum bereits siebenten Mal hintereinander gab es beim Joker einen Sologewinn. Ein Spielteilnehmer aus Oberösterreich hatte als einziger die richtige Joker-Zahl und gewann damit rund 223.600 Euro.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 15.3.2017

Die Gewinnzahlen: 1 14 18 27 30 40 Zusatzzahl: 12