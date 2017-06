Lotto-Doppeljackpot mit 2,8 Millionen Euro am Pfingstsonntag

Am Mittwoch hat es beim Lotto "6 aus 45" zum zweiten Mal in Folge keinen Sechser gegeben. Am Pfingstsonntag geht es daher um einen Doppeljackpot mit rund 2,8 Millionen Euro, berichteten die Österreichischen Lotterien.

Sechs Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils rund 21.000 Euro. Beim Joker winkt ein Jackpot, der mit rund 450.000 Euro gefüllt sein wird.

Die Gewinnzahlen vom Mittwoch: 03 10 11 13 28 43 Zusatzzahl: 05