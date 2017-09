In der Londoner U-Bahn gab es diversen Medienberichten zufolge einen Feueralarm. In der Folge, so heißt es, seien die Menschen panisch geflüchtet.

Konkrete Informationen über die Ursache des Feueralarms gibt es noch nicht. Man vermutet aber, dass ein überhitztes Handy-Ladegerät der Grund sein könnte. Wie "watson.ch" berichtet, soll das Ladegerät Feuer gefangen haben. Die Feuerwehr soll von einer "kleinen Explosion" berichtet haben.