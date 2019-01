Das britische Parlament hat das mit der Europäischen Union vereinbarte Austrittsabkommen mit einer großen Mehrheit von 432 zu 202 Stimmen abgelehnt.

Neben der Opposition votierte am Dienstagabend auch ein großer Teil der regierenden Konservativen gegen den Deal. Damit droht ein ungeordneter EU-Austritt Großbritanniens am 29. März.

Oppositionsführer Jeremy Corbyn kündigte umgehend ein Misstrauensvotum an

Das Abkommen wurde mit 432 zu 202 Stimmen abgelehnt. Weil einige Oppositionsabgeordnete für den Deal stimmten, dürften somit mehr als 100 konservative Abgeordnete der Regierungschefin die Gefolgschaft verweigert haben. Damit droht nicht nur ein ungeordneter Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am 29. März, sondern auch eine Phase politischer Instabilität.



Die Ablehnung des Brexit-Deals sei "eine katastrophale Niederlage" für die Regierung, die schwerste Niederlage einer Regierung seit den 1920er Jahren, sagte der Chef der Labour Party. Das von ihm angekündigte Misstrauensvotum soll schon am Mittwoch stattfinden. Weil die nordirische Unionistenpartei DUP sich umgehend hinter May stellte, deren Minderheitsregierung sie stützt, wurden dem Antrag zunächst wenig Erfolgsaussichten gegeben. Ein Sprecher Mays sagte, dass die Premierministerin nicht zurücktreten werde.

Corbyn hatte bereits vor der Abstimmung seine Forderung nach umgehenden Neuwahlen bekräftigt. May sagte nach Bekanntwerden des Ergebnisses: "Das Haus hat gesprochen und die Regierung wird zuhören." Sie kündigte an, sich bis Montag zum weiteren Vorgehen zu äußern. Spekulationen über eine bevorstehende Brüssel-Reise wurden nicht bestätigt.

Jeremy Corbyn sieht seine Stunde gekommen

Brexit-Chaos und eine Regierungschefin am Boden: Inmitten der Turbulenzen rund um den EU-Austritt Großbritanniens richten sich viele Augen auf Oppositionsführer Jeremy Corbyn. Der Labour-Chef beantragte am Dienstag nach der krachenden Niederlage von Premierministerin Theresa May bei der Abstimmung im Parlament über den Brexit-Vertrag umgehend ein Misstrauensvotum gegen die Regierung.

Im Fall von Neuwahlen könnte sich der 69-Jährige Chancen auf das Amt des Regierungschefs ausrechnen.

May trat trotz des mehr als eindeutigen Neins nicht zurück. Das von Labour beantragte Misstrauensvotum soll nun bereits am Mittwoch stattfinden. Verliert May das Misstrauensvotum, könnte das zur Bildung einer neuen Regierung führen. Andernfalls könnten Neuwahlen angesetzt werden.

» Verzweiflungstat «

Corbyn hatte bereits nach Mays Verschiebung der Parlamentsabstimmung zum Brexit-Vertrag im Dezember von einer "Verzweiflungstat" gesprochen. Schon 2017 war er der eigentliche Sieger der von May angesetzten vorgezogenen Parlamentswahl. Er jagte der bis dahin mit absoluter Mehrheit regierenden May viele Stimmen ab und konnte für Labour 29 Sitze im Unterhaus hinzugewinnen. Vor allem Erst- und Jungwähler stimmten in Scharen für Labour - für den Parteilinken Corbyn war das Ergebnis sein bisher größter Erfolg.

Dass er für Überraschungen gut ist, hatte er bereits mit seiner Wahl zum Labour-Vorsitzenden 2015 gezeigt: Bei der Urwahl hatte er knapp 60 Prozent der Stimmen erzielt - zum Entsetzen des noch von der Zeit unter Tony Blair geprägten Parteiestablishments.



Dem Unterhaus gehört Corbyn bereits seit 1983 an, dort fristete er allerdings lange ein Dasein als Hinterbänkler. Größere Bekanntheit erlangte der überzeugte Pazifist als vehementer Kritiker des Premierministers Blair, der den USA in den Irak-Krieg folgte.

Nach seiner Wahl zum Labour-Chef wurde Corbyn von der Basis wie ein Rockstar gefeiert, er zog Hunderttausende neue Mitglieder in die Partei. Dabei half ihm sein Image als liebenswerter Underdog, das der Vater dreier Kinder seither kultiviert.



Der bärtige Abstinenzler und Vegetarier, der kein Auto besitzt, zeigt sich gern auf dem Fahrrad, im Plausch mit Nachbarn oder in seinem Schrebergarten. Als Hobby gibt er Marmelade-Einkochen an. Seine dritte, 20 Jahre jüngere Ehefrau stammt aus Mexiko.



Bei aller Euphorie an der Basis für Corbyn - nach dem Brexit-Votum 2016 rumorte es in der Labour-Fraktion gewaltig: Viele Abgeordnete warfen Corbyn vor, sich nicht entschieden genug für einen Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union eingesetzt zu haben.



Mehr als 80 Prozent der Fraktionsmitglieder entzogen ihm das Vertrauen, doch Corbyn lehnte einen Rücktritt ab. Dass seine Beliebtheit an der Basis ungebrochen war, zeigte die zweite Urwahl im September 2016 - knapp 62 Prozent der Parteimitglieder stimmten für ihn.

May warnte vor Neuwahlen

In Sachen Brexit erfüllt Corbyn aber auch seither die Hoffnungen vieler pro-europäischer Jungwähler nicht. Er ist nicht gegen einen EU-Austritt, wirbt aber immerhin für einen "Jobs-First-Brexit", der möglichst viele Arbeitsplätze im Königreich erhalten soll. Die meisten Labour-Abgeordneten sind pro-europäisch eingestellt. Sie spekulieren auf Neuwahlen oder ein zweites Referendum über den EU-Austritt Großbritanniens, was Corbyn aber skeptisch sieht.

May indes warnte ihre Partei vor Neuwahlen und einem möglichen Sieg von Labour. "Ich glaube, dass wir uns das Risiko nicht leisten können, Jeremy Corbyn die Macht in die Hände zu geben", sagte sie im Dezember.

Einen Schatten auf den Labour-Chef werfen auch Ermittlungen von Scotland Yard wegen des Verdachts auf "antisemitische Hassverbrechen" in der Labour-Partei. Corbyn räumte ein, dass Labour ein "echtes Problem" mit Antisemitismus habe, der nicht toleriert werden könne. Dem Palästina-Aktivisten wurde selbst immer wieder Antisemitismus vorgehalten.

Kurz schließt Nachverhandlungen aus

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat nach dem Scheitern des Brexit-Abkommens im Londoner Unterhaus Nachverhandlungen ausgeschlossen. "Es wird jedenfalls keine Nachverhandlungen geben", teilte Kurz am Dienstagabend der APA mit. Der Ball liege nun in London, äußerte Kurz die Hoffnung auf "mehr Klarheit seitens Großbritanniens, was das zukünftige Verhältnis zur EU betrifft".

» Großbritannien muss vor allem selbst wissen, was das Ziel ist «

"Großbritannien muss vor allem selbst wissen, was das Ziel ist", sagte Kurz. "Die Hand der EU bleibt jedenfalls ausgestreckt, um einen Hard Brexit zu verhindern und ein möglichst enges zukünftiges Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien sicherzustellen. Österreich ist aber auch auf einen Hard Brexit entsprechend vorbereitet, falls es dazu kommen sollte.

Kurz lobte den während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft zustande gekommenen Deal als "sehr ausgeglichenes und faires Austrittsabkommen" und betonte, dass sich die EU in den Verhandlungen "stets sehr engagiert" habe. Anerkennung zollte er auch der britischen Premierministerin Theresa May, die mit dem Abkommen im Unterhaus Schiffbruch erlitt. "Premierministerin Theresa May hat bisher sehr engagiert verhandelt und hat sich nichts vorzuwerfen", sagte Kurz, der am Dienstagabend auch mit Brexit-Chefverhandler Michel Barnier telefonierte.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) äußerte in einer der APA übermittelten Stellungnahme Bedauern über das Votum. "Ich bedaure, dass dazu keine Mehrheit im britischen Unterhaus zustande gekommen ist. Ein geordneter Austritt ist für beide Seiten die beste Lösung", so Sobotka. Für den Fall, dass es zum harten Brexit kommt, sei Österreich so wie die gesamte EU auch darauf gut vorbereitet. Nichtsdestotrotz müsse eine gemeinsame Lösung im Vordergrund stehen.

Kneissl: "Keep calm and carry on"

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hofft nach dem Scheitern des Brexit-Deals im Londoner Unterhaus weiter auf einen geordneten EU-Austritt Großbritanniens. "Keep calm and carry on" ("Bleib ruhig und mach weiter"), zitierte Kneissl am Dienstagabend in einer Stellungnahme gegenüber der APA das berühmte Motto aus dem Zweiten Weltkrieg. "Österreich ist jedenfalls auf alle Szenarien vorbereitet", betonte sie.

Kneissl erinnerte daran, dass die Briten "mit ihrer Begabung zum Pragmatismus oftmals vorbildlich" gewesen seien. "Wir sollen Europas ältestem demokratischen System keine Ratschläge erteilen. Aber ich wünsche ihnen in dieser schwierigen Stunde, dass sie diese Fähigkeit und die nötige Gelassenheit wiederfinden mögen, um zu einer Lösung zu gelangen, die auch den langfristigen Interessen ihres Landes entspricht: Keep calm and carry on".

Kneissl bezeichnete es als "schlecht für Großbritannien, schlecht für Europa und schlecht für die Wirtschaft", dass nach dem Unterhausvotum die "Phase der Unsicherheit" weiter anhalte. Wichtig sei es, dass die Rechte der betroffenen Bürger, Österreicher in Großbritannien und Briten in Österreich, geschützt sind.

Tusk dringt nach Ablehnung von Vertrag auf "positive Lösung"

EU-Ratspräsident Donald Tusk nach der Ablehnung des Brexit-Vertrags im Londoner Unterhaus Klarheit von Großbritannien gefordert. Wenn ein Abkommen unmöglich sei, niemand aber einen Austritt ohne Vereinbarung wolle, "wer wird dann letztlich den Mut haben zu sagen, was die einzig positive Lösung ist?", schrieb Tusk am Dienstagabend auf Twitter.

» Die Zeit ist beinahe abgelaufen «

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erklärte auf Twitter, er nehme den Ausgang der Abstimmung im britischen Parlament mit Bedauern zur Kenntnis. Das Risiko eines ungeordneten Austritt Großbritanniens aus der EU sei damit gestiegen. Man hoffe den Weg zu vermeiden, bereite sich aber darauf vor. Das Vereinigte Königreich müsse nun seine Absichten so bald wie möglich klar machen. "Die Zeit ist beinahe abgelaufen."