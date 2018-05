Lokalcheck Wagamama

Die Londoner Asia-Kette Wagamama hat nach 26 Jahren ihr erstes Lokal in Österreich eröffnet und will nun in Parndorf Schnäppchenjäger bekochen

THEMEN:

Intensives Shoppen macht hungrig. Ein Umstand, der Schnäppchenjäger in Parndorf bisher nur eingeschränkt erfreute. Außer man steht natürlich ganz fürchterlich auf Fast Food. Sprich: freie Wahl von Burger King bis Nordsee.

Seit Februar soll etwas mehr Schwung in die Sache kommen. Wagamama hatte in den letzten 26 Jahren quasi überall außerhalb Österreichs Lokale eröffnet, nun war es auch hier mal so weit. Um keine falschen Hoffnungen zu wecken: Die Londoner Asia-Kette fällt grob genommen ebenfalls in die Liga der Schnellrestaurants. Die umfangreiche Karte bietet aber zumindest Speisen, die hierzulande nicht wirklich als Fast Food eingeordnet werden.

© Susanne Jelinek

Von Ramen über Currys bis zu Teppanyaki und Donburi: All das ist zigfach abwandelbar („Soba oder Reisnudeln? Gemüse- oder Hühnersuppe? Ente oder Tintenfisch?“) und wird in einer Schauküche zubereitet.

© Susanne Jelinek

Allerdings nach eigenen Regeln, ganz dem Namen Wagamama (japanisch für eigensinnig) entsprechend. Erstens: Das Essen kommt auf den Tisch, sobald es fertig ist. Wenn alle Personen zur selben Zeit essen können, ist das somit eher ein Zufall, und Vorspeisen werden so auch mal zur Nachspeise.

© Susanne Jelinek

Zweitens: Alle Gerichte haben Nummern, die beim Bestellen recht uncharmant auf das jeweilige Papiertischset des Gasts geschmiert werden, damit die Kellner später wissen, wem sie was vorsetzen. Hm. Geht das echt nicht gemütlicher?

© Susanne Jelinek

Wer damit kein Problem hat, kann aber gerne vorbeischauen. Die Rezepte sind jahrelang erprobt, werden recht ansprechend angerichtet und machen fix pappsatt.

Wagamama

Designer-Outlet-Straße 1

7111 Parndorf

Mo. bis Do. 9.30 bis 20 Uhr,

Fr. 9.30 bis 21 Uhr,

Sa. 9 bis 18 Uhr

wagamama.at

© Susanne Jelinek