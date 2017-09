Fast Food auf Fleischlos

Im Voodies am Wiener Naschmarkt gibt es statt fleischigen Burgern Hot Dogs mit Grünkernwurst. Aber schmeckt das auch Fleischtigern?

Es ist noch nicht so lange her, da wurde Veganismus als der neue Way to go gefeiert. Kochbücher, Kennzeichnungen in Speisekarten, Spezialregale im Supermarkt – dazu aber auch hitzige Diskussionen: Dürfen Kinder vegan ernährt werden? Oder Haustiere? Ist es okay, als Veganer Lederschuhe zu tragen? Viel Streitpotenzial, obwohl der Veggie-Report 2017 zeigt, dass nur rund ein Prozent der Österreicher vegan und 5,7 Prozent zumindest fleischlos leben. Zahlt es sich da aus, eigene Lebensmittellinien und Lokale zu kreieren?

Tut es, denn auch immer mehr Schnitzelfans wird klar, dass es Gesundheit und Umwelt gut tut, fleischlose Tage einzulegen. So zielt auch der neueste Wiener Vegan-Laden nicht rein auf Veganer ab. Das Voodies ist ein Fast-Food-Lokal mit nachhaltigen Ambitionen. Klar, hier wird genauso wild frittiert wie bei der fleischigen Konkurrenz, aber man setzt zumindest auf regionale Lieferanten und viel Bio.

© Susanne Jelinek

Zuckerbomben sind No-Gos, deshalb gibt es auch kein Cola, sondern lieber frische Kurkuma-Limo. Verpackt wird im Recycling-Karton. Vorbildlich – aber wie schmeckt's?

Meine vegane Begleitung ist mit Hirse-Erbsen-Burger und Dutch-Fries im Glück, wünscht sich aber generell mehr geschmacklichen Pepp. Mir als Nicht-Veganer ist der Sinn von Fleischimitaten wie Grünkernwurst noch immer nicht klar, auch nicht nach den Hot Dogs, pardon, Not Dogs im Voodies. Warum etwas essen, das wie Fleisch aussieht, wenn ich kein Fleisch essen will? Dann lieber den mexikanischen Bohnenwrap (außen knusprig, innen fruchtig) und dazu Süßkartoffel-Fries. Eine durchaus gute, fleischlose Fast-Food-Alternative.

© Susanne Jelinek

Voodies am Naschmarkt

Rechte Wienzeile 1B, 1040 Wien

Täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet

voodies.at