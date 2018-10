Der Wiener Innenstadt-Koreaner Sura verspricht ein wahrlich königliches Mahl – vorausgesetzt, Sie schaffen es, dem Barbecue zu widerstehen.

Vor einigen Wochen erzählte ich im Lokalcheck vom Das Kimchi. Das Urteil: ein guter Ort, um sich an Koreas Küche heranzutasten. Sie sind bereit, die Sache etwas zu vertiefen? Dann ab ins Sura. Die Singerstraße 13 ist schon seit Jahrzehnten Heimat koreanischer und japanischer Genüsse. In diesem Jahr wurde umgebaut – sowohl das Lokal als auch die Karte. Der ursprüngliche Name, Kyoto, musste Sura weichen, übersetzt bedeutet er „königliches Mahl“.

© Susanne Jelinek Früher Kyoto, heute Sura

Wobei – königlich mutet das Lokal trotz Renovierung nicht an. Eher wie ein moderner Durchschnittsasiate. Besuchern bleibt trotzdem gleich beim Reinkommen der Mund offen stehen – nämlich dann, wenn auf einem der Tische der integrierte Grill aktiviert ist. Koreanisches BBQ (ab 17,90 Euro pro Person) kann was, das ist spätestens dann klar. Wer es danach tatsächlich schafft, den Tischgrill in der Versenkung zu lassen, sollte sich die Qual der Wahl ersparen und einfach ein Sura-Set bestellen (58 Euro, reicht für zwei bis drei Personen).

© Susanne Jelinek Die japanisch anmutenden Vorspeisen des Sura-Sets

Dann passiert Folgendes: Eine der exzellent informierten Kellnerinnen fährt mit einem Servierwagen vor und lädt kleinere und größere Schalen am Tisch ab, in denen sich ein wechselnder Auszug aus der Speisekarte befindet. Sie können der Dame gerne dabei zuhören, wie sie jedes Gericht genau erklärt – Sie werden sich nur leider bis Ende des Servierens kaum etwas davon gemerkt haben.

© Susanne Jelinek Viele Schüsseln, viel zum Durchkosten!

Eh egal, jetzt wird kreuz und quer gekostet. Viele Wows, manche Mmmhs und ehrlicherweise auch das eine oder andere „Na ja“ werden folgen. Fix ist: Sie werden sich dabei ein klein wenig königlich fühlen. Und wiederkommen wollen.

Sura

Singerstraße 13

1010 Wien

Täglich 11.30–23 Uhr

01/512 84 26

sura.wien