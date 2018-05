Früher eine heruntergekommene Ecke, jetzt frisch herausgeputzt: die frühere Sorgengegend Stuwerviertel hat endlich ihr eigenes Szene-Beisl.

Zu jedem guten Grätzel gehört ein gutes (Szene-)Beisl. Ein ungeschriebenes Gesetz, mit dem man sich im Wiener Stuwerviertel bisher schwertat. Wer will schon ein Lokal in einer der schwierigsten Ecken der Stadt eröffnen?

© Susanne Jelinek

Dass sich die Gegend gemausert hat, wird nun auch kulinarisch gewürdigt. Roland Soyka nahm sich des früheren Lindwurmstüberls an und renovierte die seit Längerem leerstehenden Räumlichkeiten. In dem schmalen Ecklokal regiert jetzt ein stimmiger Mix aus Alt und Neu.

© Susanne Jelinek

Die urige Theke glänzt im dunkelgrünen Lederkleid, der Gastgarten mit polierten Holzmöbeln. Die Wand zur (jetzt offenen) Küche wurde niedergerissen, davor strahlt ein opulenter Kronleuchter Lisa Kitzmüller (früher im Zweitbester und in der Labstelle anzutreffen) an. Sie bringt ein an die Optik des Stuwers angelehntes Speisenkonzept auf den Tisch. Beislküche, frisch interpretiert – Stichwort Alt trifft Neu.

© Susanne Jelinek

Die Karte ist angenehm überschaubar, fündig dürfte trotzdem jeder werden – sogar Veganer, für die es etwa Couscoussalat mit Sprossen und Orangen gibt (7,80 Euro). Für Beislliebhaber kocht Kitzmüller gebackene Blunzenradln (10,90 Euro) und Wiener Suppentopf (6,50 Euro), als Hommage an den benachbarten Prater deftig belegtes Lángos (5,60 Euro).

© Susanne Jelinek

Nicht alles glänzt dabei ganz so schön wie die Theke: Das per Hand geschnittene Beef Tatar auf Brioche (9,80 Euro) fällt recht grob aus, das Risotto zum Maishendl hingegen zu flüssig (17,50 Euro). Das Highlight sind aber sowieso „Lisas Kroketten“ zum Zwiebelrostbraten (18,50 Euro) – cremig, knusprig, riesig und dazu ordentlich viel Bratensaft!

© Susanne Jelinek

Stuwer – Neues Wiener Beisl

Stuwerstraße 47

1020 Wien

Di. bis So. 11.30 bis 24 Uhr

Reservieren unter

0660/60 10 369

stuwer.com