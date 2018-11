Jamon Ibérico, Cava und Tapas: Das Paco hat einen kleinen, aber feinen Ableger in Wiens Innenstadt bekommen.

Dependancen beliebter Lokale liegen in der Wiener Innenstadt momentan im Trend. So eröffnete in den letzten Wochen etwa die immer volle Roberto Bar einen Ableger in der Jasomirgottstraße (mit Schanigarten), das Hungry Guy bekam eine Hummus-Bar in den Tuchlauben, und auch das Paco (eigentlich in Wien-Alsergrund zu Hause) ist jetzt im Miniformat im ersten Bezirk zu finden.

© Susanne Jelinek Tapas in der Wiener Innenstadt

Paco-Besitzer Patrick Troger setzt am zweiten Standort auf das bewährte Gastrokonzept aus Spanien – das Reserva Ibérica by Paco ist eine kleine Tapas-Bar geworden, mit Sitzplätzen entlang der Wände, einem Hochtisch an der im Sommer geöffneten Fensterfront (Blick auf die Wallnerstraße, der beste und begehrteste Platz) und ein paar kleinen Tischen vor dem Lokal. Das Herzstück im Inneren ist eine Bar, auf der herrliche Schinkenspezialitäten (etwa Jamón Ibérico de Bellota) darauf warten, per Hand aufgeschnitten zu werden und zusammen mit weiteren Tapas aus der Vitrine nebenan am Teller zu landen.

© Susanne Jelinek Die Spezialitäten gibt es auch zum Mitnehmen

Die Tapas stammen von Paco-Chefköchin Raquel Garcia Sanchez und reichen von gemischten Oliven über Boquerones en vinagre (Sardellen in feinem Olivenöl) bis zu Pa amb oli (z. B. mit Tomaten). Die Käsevariation ist genauso empfehlenswert wie der Degustationsteller der Schinkenspezialitäten, einzig die Patatas alioli fallen bei unserem Besuch nahezu geschmacksneutral aus.

© Susanne Jelinek

Perfekte Begleitung: eiskalter Cava oder auch Gin Tonic (natürlich mit spanischem Gin). Fazit: ein wunderbarer Ort, um den Feierabend einzuläuten. Mit etwas Glück (Reservierungen werden nicht angenommen) sogar am begehrten Hochtisch.

Reserva Ibérica by Paco

Wallnerstraße 5

1010 Wien

Mo. bis Sa. 10–23 Uhr

reservaiberica.at

Keine Reservierungen