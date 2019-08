Irene Pöhl, die Grande Dame des Wiener Kutschkermarkts, hat sich mit dem Ehepaar Mayr detailverliebte Verstärkung an Bord geholt.

Der Delikatessenstand von Irene Pöhl erfreut sich schon seit 1979 am Kutschkermarkt größter Beliebtheit. So einen Ort kann man einfach nicht aufgeben. Selbst wenn der Ruhestand näherrückt und die Nachfolgegeneration auf das (unbestritten nicht gerade einfache) Marktstandlerleben keine Lust hat. Ein Thema, über das Pöhl mit langjährigen Kunden plauderte. Und wie so oft brachte auch hier das Reden die Leute zusammen. Florian und Ines Mayr waren schon länger auf der Suche nach einem besonderen Gastroprojekt – und wurden als neue Geschäftspartner von Pöhl fündig.

Überstürzen wollte das Paar aber nichts, deshalb wurde erst mal eineinhalb Jahre mitgearbeitet, um alles kennenzulernen – die Abläufe, die Kunden, die Kollegen. Erst dann begannen sie mit Fingerspitzengefühl, Dinge umzustellen. Seit Kurzem gibt es zum Beispiel ein neues Frühstück, das von den Reisen des Paars inspiriert wurde und mit großteils regionalen, handverlesenen Produkten umgesetzt wird: etwa den Ibiza-Teller mit einer herrlich fruchtigen Kombi aus Dinkelbrot, Schafricotta, saisonalem Obst und feinem Birchermüsli (7,90 Euro).

© Susanne Jelinek Sogar das Mango Lassi am Ibiza-Teller wird hausgemacht

Oder das Stockholm-Frühstück mit wunderbar zartem Wildlachs, Orangensenfgervais, halbgetrockneten Paradeisern, Trüffelbrie, Karamellnüssen und Madame-Crousto-Brot (15,50 Euro).

© Susanne Jelinek

Größter Hingucker ist der „Mercado Boqueria“-Toast, für den der Slow-Bäcker Kasses eigens ein mit Aktivkohle versetztes Brot kreierte (9,50 Euro) – genau so, wie es die Mayrs bei einem Barcelona-Trip kennengelernt haben. Man spürt es bei jedem Biss: hier wird mit viel Liebe zum Detail gearbeitet.

© Susanne Jelinek Hingucker: schwarzer Toast mit Hummus, Paradeisertartar, Speck, pochiertem Ei und Rucola

Pöhl & Mayr am Kutschkermarkt

Kutschkergasse 31

1180 Wien

Di. bis Fr. 8–19 Uhr

Sa. 8–15 Uhr

01 4029874

kaesestand.at