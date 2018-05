Lokalcheck Pizza Randale

In der Pizza Randale verspeisen Italo-Fans unter der Faust von Bud Spencer die wohl kreativsten Pizzakreationen der Stadt.

Wer in Wien Menschen mit seiner Pizza begeistern will, muss sich schon etwas einfallen lassen. Die Dichte richtig guter Pizzerien ist halt mittlerweile enorm. Von Mari bis L’autentico – der Bedarf scheint eigentlich bestens abgedeckt. Die Pizza Randale schafft es trotzdem, seit ihrer Eröffnung Ende 2017 laufend ordentlich gefüllt zu sein. So ordentlich, dass die Tische phasenweise im Zweistundentakt vergeben werden.

© Susanne Jelinek Früher die Transporter Bar, heute Pizza Randale

Dass die Randale einen so phänomenalen Start hingelegt hat, liegt mit Sicherheit auch am Padrone. Der Berliner Nikolai Kölbl hat sich in der Hipster-Gastroszene einen guten Namen gemacht. Mit Burgern ging es los (mittlerweile gibt es seine Weinschenke im zweiten, fünften und siebten Bezirk), dann folgten kreative Sandwiches im Bunten Hund (nette Idee, das Lokal ist allerdings wieder geschlossen) und nun Pizzen (und zu späterer Stunde Partystimmung) in der Randale.

© Susanne Jelinek

Dort beobachtet einen Bud Spencer beim Verschlingen. Es ist das verbindende Element aller Kölbl-Lokale. In den Weinschenken hängen ähnliche Bilder von Gérard Depardieu oder Marlon Brando.

© Susanne Jelinek

Für die „randalösen“ Pizzen ist ein weiterer bekannter Name verantwortlich: Der neapolitanische Pizzaiolo Carmine Cilento war etwa in eingangs erwähnter Pizza Mari am Werken. Neben ein paar Klassikern und einer schönen Auswahl an weißen Pizzen (ohne Paradeisersauce) gibt es die momentan wohl kreativsten Pizzen der Stadt.

© Susanne Jelinek

Besonders spannend: Franz Ferdinand mit Kürbiscreme und Wildschwein-Fenchel-Salsiccia und Nostromo Bianche mit Zwiebelcreme, eingelegten Thunfischfilets und Bonitoflocken (jeweils 12,90 Euro).

Pizza Randale

Kettenbrückengasse 1

1050 Wien

So. bis Mi. 17 bis 1 Uhr

Do. bis Sa. 17 bis 4 Uhr

0650/855 07 72

facebook.com/pizzarandale