Die französischen Kipferl in Wiens neuester Innenstadt-Boulangerie Parémi sind heiß begehrt … und ständig ausverkauft.

Läppische fünf Anläufe hat es gebraucht, bis es endlich mit mir und Wiens gefragtesten Croissants geklappt hat. Und selbst da war verdammtes Glück im Spiel. Bei meinem leicht entnervten Blick ins wieder einmal leere Croissant-Körberl fiel der Verkäuferin im Parémi noch rechtzeitig ein, dass eine Dame eines der überaus begehrten Exemplare vorbestellt (!), aber nicht rechtzeitig abgeholt hatte. Zack, meins. Ich war selbst überrascht, welches Endorphinräuschchen so ein Kipferlglück zur Folge haben kann.

© Susanne Jelinek

Spätestens da war klar, was Wiens gehypteste Croissants in Wahrheit sind: das französische Äquivalent zu Tante Joleschs Krautfleckerln. Sprich: Alle sind verrückt danach, weil es immer zu wenig gibt. Wobei ich der Fairness halber sagen muss, dass das nicht der einzige Grund ist, warum die Croissants so begehrt sind. Sie sind halt tatsächlich unfassbar gut. Außen genau richtig knusprig, innen traumhaft flaumig. Ein Volltreffer, der in Handarbeit in der vom Café aus offen einsichtigen Bäckerei gefertigt wird.

Genauso wie die original französischen Baguettes, für deren Herstellung die Parémi-Macher Patricia Petschenig und Rémi Soulier drei Tage brauchen. Die Auswahl ist schon fast zu reduziert, aber hohe Qualität ist den beiden offensichtlich wichtiger als eine überquellend gut gefüllte Vitrine.

Soll mir recht sein, solange es immer genug von den herrlich buttrigen Brioches gibt, die man zum Frühstück mit hausgemachter Quittenmarmelade (hoher Suchtfaktor!) bestreicht.

Für 2018 ist übrigens eine „petit“ Erweiterung geplant: Dann soll es auch feine Quiches geben.

Parémi Boulangerie & Patisserie

Bäckerstraße 10

1010 Wien

Di. bis Fr. 7 bis 18 Uhr

Sa. 8 bis 17 Uhr

www.paremi.at

